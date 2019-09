Fonte: inviato a Torino

© foto di Prospero Scolpini/TuttoLegaPro.com

L'ultimo arrivo in casa Juventus in quota Under 23 giunge dal mercato degli svincolati. Trattasi di un ritorno: Raffaele Alcibiade, difensore classe 1990 scuola bianconera, era già lo scorso anno uno degli Over della Seconda Squadra. Si allena già da un paio di settimane agli ordini di Fabio Pecchia, il tesseramento completato in settimana gli consentirà di poter essere a disposizione già dal match di domani pomeriggio contro la Pro Patria. Con quest'ultima operazione la rosa appare completa in tutti i reparti, all'altezza di una categoria complessa e formativa come la Serie C.