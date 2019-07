Fonte: inviato a Torino

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo aver giocato l'intera stagione passata in Under 23, Mattia Del Favero potrebbe lasciare a titolo temporaneo la Juventus. Poche le soluzioni in Serie B, anche il gradimento del Cittadella resta piuttosto vivo. Molte più proposte dalla Serie C, da società pronte ad allestire delle vere e proprie corazzate per puntare al salto di categoria. Al momento, la permanenza in bianconero appare difficile.