tmw Juventus U23, quarantena finita: da oggi regolare attività

La Juventus Under 23 torna alla normalità e nella giornata di oggi riprenderà l'attività. La squadra ha infatti finito il periodo di quarantena dopo aver affrontato la Pianese e a partire da queste ore sarà regolarmente in campo in attesa di eventuali decisioni che arriveranno dal Consiglio Federale in programma per domani.