tmw Juventus U23, tanti giovani in vetrina: Zanimacchia nel mirino del Parma

Nelle ultime due stagioni nell’Under 23 bianconera, Luca Zanimacchia ha sempre avuto un estimatore d’eccezione: Daniele Faggiano. Il direttore sportivo del Parma ha visionato più volte il calciatore, personalmente e attraverso degli stretti collaboratori. L’ex capitano della Primavera del Genoa, insomma, è nel mirino dei ducali. I rapporti tra Juve e Parma sono abbastanza buoni, l’esterno classe 1999 dopo due stagioni nella Seconda Squadra bianconera sembra pronto per il grande salto. E’ stato tra l’altro il protagonista assoluto nella gara di qualificazione in finale della Coppa Italia Serie C tra la Juventus U23 e la Feralpisalò. In prospettiva, Zanimacchia può certamente garantire un buon rendimento in una piazza che può consentirgli di crescere ancora, magari dopo un altro step di mezzo tra la Serie C e la massima serie. Intanto, in attesa di capire se la stagione in corso riprenderà o meno, Zanimacchia stuzzica le idee futuristiche di mercato del Parma.