TMW - Juventus-Udinese, summit a Milano

© foto di Federico De Luca

Juventus e Udinese hanno avuto un incontro, oggi, in un ristorante di Milano vicino a Piazzale Lotto. Le possibili operazioni in ballo sono tante, dai cartellini di Meret (se non viene chiusa l'operazione Perin) a Jankto, ma anche le plusvalenze piemontesi con Cerri - che piace al Parma - e Mandragora come possibili cessioni.