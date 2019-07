TMW - Juventus Under 23, Del Favero va in prestito al Piacenza

Fonte: inviato a Torino

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Manca solo l'uffiicialità: Mattia Del Favero giocherà la prossima stagione con la maglia del Piacenza, nel girone B di Serie C. L'estremo difensore giunge in prestito dalla Juventus, dopo aver vissuto la passata stagione in Under 23. Per il portiere una tappa importante nel suo percorso di crescita: sarà la prima volta lontano da Torino, dopo tutta la trafila bianconera.