TMW - Juventus Under 23, Marchi al J Medical per le visite mediche

Fonte: dall'inviato Giovanni Albanese

L'attaccante Ettore Marchi è arrivato al J Medical, centro medico della Juventus, per le visite mediche che lo trasformeranno in un nuovo giocatore bianconero: in realtà l'attaccante classe 1985 è stato già annunciato dai club, ma sta effettuando in questi minuti i test fisici.