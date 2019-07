Fonte: inviato a Torino

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Tra Empoli ed Hellas Verona l’inizio della nuova stagione per Valentina Puglisi, di proprietà della Juventus Women. Il futuro della centrocampista bianconera classe 2000 potrebbe anche essere negli States, a seguita di una borsa di studio subordinato a un esame che sosterrà nel mese di ottobre. L’esperienza estera, però, non comincerebbe prima di fine gennaio, o addirittura luglio del prossimo anno: ecco perché il suo entourage è al lavoro per individuare la migliore collocazione.