TMW - Juventus Women, quattro in partenza: tre vanno in prestito

Fonte: inviato a Torino

Quattro giocatrici in partenza dalla Juventus Women. Dopo due stagioni da dodicesima, non sarà rinnovato il tesseramento dell’estremo difensore Federica Russo, che potrebbe trasferirsi in Serie B nel Torino Femminile. Partiranno in prestito, invece, le giovani Benedetta Glionna, Sofia Cantore e Giulia Mancuso. Per le prime due, la destinazione più accreditata è l’Hellas Verona. Per la terza, invece, probabile una nuova esperienza all’Empoli.