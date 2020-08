tmw Juventus, Zanimacchia si trasferisce in Spagna: accordo col Real Saragozza

vedi letture

Esperienza all'estero per Luca Zanimacchia, esterno destro della Juventus U23. Il giocatore, apprezzato anche in Italia per la sua duttilità, visto che può essere utilizzato anche sulla corsia mancina, ha infatti l'accordo per cambiare paese: dovrebbe andare a rafforzare il Real Saragozza, stando a quanto da noi raccolto.