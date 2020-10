tmw Kabak e il Milan sono più vicini, contatti no stop: nella notte si sono ridotte le distanze

Ozan Kabak al Milan, aumenta le fiducia per l'approdo in rossonero del difensore turco classe 2000. Contatti anche nella notte per provare a sbloccare una trattativa che non sembra più impossibile. Ieri lo Schalke 04 ha aperto alla cessione del centrale di difesa di Çankaya, per il quale il Milan ha messo sul piatto 20 milioni di euro bonus compresi. Il club di Gelsenkirchen è partito da una richiesta di 30 milioni di euro, ma nelle ultime ore le distanze si sono ridotte: Kabak è sempre più vicino al Milan.