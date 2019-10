TMW - Kesapli: "Finale a Istanbul? Hanno lasciato Mondiali alla Russia..."

© foto di Panoramic/Insidefoto/Image Sport

Togliere la finale di Champions a Istanbul? Nel corso dell'intervista rilasciata a TMW, ne ha parlato così Dundar Kesapli, giornalista turco, corrispondente per l'Italia di diverse importanti testate turche e volto noto per chi segue le ultime della nazione con capitale Ankara: “Io credo sia prematuro parlarne. Però posso dire che, dopo aver visto i mondiali in Russia e gli europei in Ucraina, credo che non ci sia altra scelta logica se non quella di confermare a Istanbul la finale di Champions".