tmw Kiyine brilla a Salerno, la Lazio ha deciso: sarà biancoceleste

vedi letture

Gol e prestazioni importanti. Numero rilevanti per un centrocampista. Sofian Kiyine brilla a Salerno, sotto gli occhi della Lazio che l’anno scorso ha fatto un investimento su di lui. E per la prossima stagione il futuro è già scritto. Kiyine sarà un giocatore della Lazio, verrà valutato attentamente durante la preparazione e poi si giocherà le sue carte in biancoceleste. Presente a Salerno, a suon di gol e partite da centrocampista navigato. Futuro alla Lazio, per affermarsi anche in Serie A...