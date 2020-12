tmw Kjaer e Ibrahimovic non ci saranno in Genoa-Milan: oggi si sono allenati a parte

Niente trasferta di Genova per Simon Kjaer e Zlatan Ibrahimovic. I due calciatori quest'oggi a Milanello si sono allenati a parte e non saranno a disposizione di mister Stefano Pioli in vista della sfida di domani Genoa-Milan valida per la 12esima giornata di Serie A.