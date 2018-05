TMW - Klopp carica i Reds al centro del campo prima della rifinitura

Fonte: Dal nostro inviato all'Olimpico

Jurgen Klopp è determinatissimo. Come al solito, verrebbe da dire, anche se in questa occasione non ha perso neanche un secondo per sottolineare come, per la Roma, la gara di domani sarà complicatissima. Il tecnico tedesco del Liverpool, ha dichiarato che vincere 3-0 sarà un compito molto arduo per i giallorossi e probabilmente lo ha ripetuto anche nel lungo colloquio che lo ha visto protagonista in mezzo al terreno di gioco dell'Olimpico prima dell'inizio della rifinitura. Il 'monito' della figuraccia subita dal Barcellona in questo stadio, è una motivazione in più che spinge Klopp a tenere tutti sulle spine.