TMW - Kouamé: "Al Genoa sono contento, non so dove sarò in futuro"

Fonte: Dal nostro inviato, Andrea Piras

"Rispetto alla sfida col Chievo, contro il Frosinone abbiamo giocato meglio e abbiamo provato a fare gol, ma non è arrivato. Andremo a Parma per provare a fare la nostra partita". Parole e pensieri di Cristian Kouamè, attaccante del Genoa che quest'oggi nella cornice suggestiva de La Claque il progetto giovani denominato 'Genoa Tribe'.

Il mister dice che devi attaccare di più l'area.

"Devo attaccare di più l'area, è vero. Ne sono consapevole".

Prima segnavi di più.

"E' vero che sono attaccante e devo fare gol, ma se posso aiutare un compagno di squadra va bene uguale. Sono però altresì consapevole che posso fare di più".

Nelle ultime partite però hai quasi sempre avuto tu la palla gol più importante.

"Col Chievo potevo fare meglio, contro il Frosinone è stata una gara un po' così, ma io so quello che posso e non posso fare. Sono consapevole delle mie forze e cercherò sempre di aiutare la squadra".

Come va l'intesa con Sabaria?

"Ci capiamo. Dobbiamo cercarci di più e dobbiamo giocare di più, così si potrà fare ancora meglio"

Prossima settimana incontrerai il tuo connazionale Gervinho.

"Lui in Costa d'Avorio è molto importante e mi farà molto piacere sfidarlo, sarò molto contento di giocare contro di lui".

C'è un po' di rilassamento nella squadra?

"No, non è mai stato così. Noi quando scendiamo in campo cerchiamo sempre di dare il massimo. Ora andremo a Parma per fare la nostra partita e dire che adesso siamo più rilassati non è vero. Noi vogliamo fare punti".

Dopo Parma ci sarà un ciclo di gare difficili.

"Come all'andata, ma tutte le partite sono giocabili perché si scende in campo sempre undici contro undici".

Domenica avete ricevuto anche qualche fischio. Vi ha dato fastidio?

"Non so i motivi dei fischi, contro il Frosinone abbiamo cercato in mille modi di fare gol".

Hai già pensato al tuo futuro?

"Io mi alzo la mattina e sono contento, dove sarò domani e dopodomani non dipende da me. Io qui al Genoa sono molto contento".