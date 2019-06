TMW - Kouamé, pressing Bologna. Ma il Genoa non vuole cederlo

Fonte: Lorenzo Marucci

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Bologna in pressing. Non come vorrebbe Sinisa Mihajlovic in campo, con fare aggressivo. Ma sul mercato. Stando a quanto raccolto dalla nostra redazione, infatti, il club felsineo è forte su Christian Kouamé del Genoa, club che in attacco ha appena accolto Pinamonti dall'Inter.

Andreazzoli dice di no - Qualcuno sta valutando i benefit di un eventuale addio dell'ex Cittadella, ma per Aurelio Andreazzoli non ci sono strade alternative: Kouamé deve restare. L'allenatore ex Empoli lo considera imprescindibile ed è per questo che non vorrebbe cederlo. Il Genoa, dunque, è pronta a far muro per il suo attaccante classe '95.