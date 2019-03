TMW - Kouame: "Sto bene al Genoa. Non è detto che me ne vada"

Fonte: dal nostro inviato, Andrea Piras

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'attaccante del Genoa, Christian Kouame, ha parlato a margine dell'evento 'Genoa Tribe festival': "Sono stato in Nazionale e ho rivisto la mia famiglia che non vedevo da 5 anni e mezzo, è stata un'emozione. Ho ritrovato il gol, adesso voglio segnare anche con il Genoa e finire bene la stagione. Sono pronto per la partita contro l'Udinese, una gara difficile come sempre. Dobbiamo andare alla Dacia Arena e cercare di vincere come contro la Juve. Futuro in Premier? Ci penso ma non so come andrà, può andare bene ma anche male. Ho cinque anni di contratto, sto bene qui e non è detto che debba cambiare squadra. Romero? Fin dal primo giorno che si è allenato ho pensato che è molto forte. Dobbiamo fare più punti possibile, fin dalla gara contro l'Udinese. La vittoria contro la Juve ci ha dato tanto, loro non avevano mai perso e abbiamo capito che possiamo fare risultato contro chiunque. Consigli per i bambini? Devono pensare a divertirsi senza pensare al futuro o a diventare dei calciatori professionisti".