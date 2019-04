TMW - Koulibaly: "La A mi ha reso così forte. Deluso dall'eliminazione"

Fonte: dal nostro inviato Marco Frattino

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il difensore del Napoli Kalidou Koulibaly ha parlato in zona mista dopo l’eliminazione dall'Europa League per mano dell'Arsenal. Queste le parole raccolte dall'inviato di TMW: “Sapevamo che era molto difficile rimontare sul 2-0. Purtroppo quando non si fa gol a questi livelli si paga. Dovevamo essere più cattivi e non ci siamo riusciti. Quando sbagli un tempo è difficile recuperare in queste competizioni".

Sul campionato italiano: “È questo campionato che mi ha fatto così forte. Ora finiamo il campionato bene e poi si vedrà. Ora sono molto deluso per questa partita. Adesso proveremo a vincere contro l'Atalanta per i nostri tifosi che se lo meritano".

Su Insigne: Mi dispiace per quello che gli è successo, è un giocatore molto importante che suda la maglia per la sua città. Per me se parli del Napoli parli di Marek e di lui. Peccato che l'abbiano fischiato, ha bisogno dell'amore della sua città".