TMW - Kownacki: "Tanti segreti rubati a Quagliarella. Inter ricordo più bello"

Nel corso della lunga intervista concessa a TuttoMercatoWeb.com, l'attaccante in prestito al Fortuna Dusseldorf Dawid Kownacki ha raccontato i suoi migliori ricordi legati alla Sampdoria e anche un aneddoto sul suo ex compagno di squadra Fabio Quagliarella: "Il miglior momento in maglia blucerchiata? Il gol segnato a San Siro contro l'Inter. Mi vengono ancora i brividi se ci ripenso... Fu la mia seconda rete in Serie A, consecutiva a quella col Crotone. In uno stadio fantastico, contro una squadra fortissima. E riuscimmo pure a portare a casa la vittoria. Cosa chiedere di più?".

Su Quagliarella: "Quagliarella è un bomber di razza, con esperienza da vendere dall'alto dei suoi 36 anni. Ho imparato molto da lui, abbiamo parlato a lungo a Genova e ho cercato di rubargli ogni giorno qualche trucco del mestiere. Fabio è una persona meravigliosa, una leggenda non solo della Samp, ma di tutto il calcio italiano. Gli auguro il meglio e lo ringrazio tanto per l'aiuto".