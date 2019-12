© foto di Federico Gaetano

Michal Krmencik verso il Genoa. Il club di Enrico Preziosi da tempo tratta la punta del Viktoria Plzen, lo scorso anno eurorivale della Roma in Champions League. L'ariete ceco sembra il nome designato. La trattativa tra le parti resta in corso, gli intermediari sono in continuo contatto con la famiglia Preziosi per cercare di chiudere l'affare.

C'è il sì di Krmencik La novità di queste ore è che è arrivato il sì del giocatore. Il ventiseienne ha accettato la proposta, adesso le società stanno trattando. Da limare le ultime distanze sulla richiesta del Viktoria Plzen di 6 milioni di euro. Due anni fa Krmencik era nel mirino della Sampdoria ma il Plzen ha detto di no proprio perché impegnato in Champions League. Nella scorsa stagione, invece, no alle proposte concrete di Bordeaux, Rennes e Olympique Marsiglia.