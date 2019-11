© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Will Kuntz, vicepresidente del Los Angeles Fc, ha parlato a TMW dal WyScout Forum di Amsterdam soffermandosi anche sul possibile trasferimento estivo di Diego Rossi alla Fiorentina: "In estate si è parlato a lungo di un interesse della Fiorentina per Diego Rossi. Esisteva una trattativa reale fra voi e la società viola? Non parliamo pubblicamente di offerte e di mercato. Lui ha finito la seconda stagione segnando oltre 15 gol. E' un attaccante dinamico e segna in tanti modi diversi, siamo felici del suo rendimento. Ma se dovesse emergere la sua voglia di giocare in Europa, se è quello il suo obiettivo futuro, noi cercheremmo di assecondarlo e incoraggiarlo".

Ha le caratteristiche giuste per giocare in Serie A? "E' un calciatore molto dinamico, ha grandi capacità. Segna tanto e in modi diversi, una caratteristica rara e importante per un attaccante esterno. Io credo che avrebbe la stessa efficacia, lo stesso impatto, anche in Serie A".

Clicca qui per l'intervista integrale.