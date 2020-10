tmw L'Ajax si allena al Gewiss Stadium: Blind può partire da centrocampista

L'Ajax è in campo in questi minuti al Gewiss Stadium per la rifinitura in vista del match di domani contro l'Atalanta. Gli olandesi - nei primi 15 minuti aperti ai media - hanno effettuato un leggero riscaldamento per poi iniziare il classico possesso palla. Possibile cambio di modulo per i lancieri, con un falso nueve rapido in grado di sfruttare gli spazi in contropiede. In dubbio Huntelaar, l'attaccante non è nella condizione migliore.