TMW - L. Amoruso: "Troppi errori arbitrali, Nicchi dice cavolate"

Fonte: Intervista di Lorenzo Marucci

© foto di Federico De Luca

Lorenzo Amoruso, ex difensore tra le altre della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di Tuttomercatoweb.com della lotta Scudetto e delle polemiche relative agli arbitraggi delle ultime settimane: "La favorita resta la Juve; nonostante spesso giochi male, ottiene dei risultati. Lazio e Inter non hanno esperienza nella vittoria, anche se alla lunga mi auguro che il campionato resti vivo fino alla fine, come non succedeva da tanti anni".

Sugli episodi arbitrali: "Anche ieri c'è stato un grave errore arbitrale, quello non concesso al Parma era rigore tutta la vita ed è giusto che gli addetti ai lavori comincino a far sentire la loro voce e che la Federazione faccia qualcosa. Il responsabile degli arbitri Nicchi dovrebbe stare un po'più zitto, perché non è nelle condizioni di dire le cose che ha detto contro la Fiorentina la scorsa settimana, ha detto una cavolata. I tesserati possono lamentarsi per aver perso una partita, lui non può parlare di vergogna, perché rappresenta la categoria e non deve scusare gli arbitri. Sanno bene che ci sono stati degli errori, tanto è vero che Pasqua è stato fermato. Nicchi deve prendersi responsabilità".

Clicca sotto per guardare l'intervista