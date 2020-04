tmw L'appello di Rustu: "Coronavirus minaccia mondiale, non sottovalutatelo e state a casa!"

vedi letture

Nel corso dell'intervista concessa oggi a TMW, lo storico ex portiere Rüştü Reçber ha voluto mandare anche un appello mondiale circa l'importanza e la gravità del Coronavirus, dopo essere stato lui stesso contagiato e ricoverato in ospedale in condizioni critiche nelle scorse settimane: "Questo virus è una cosa seria, non ci si può scherzare o prenderlo sotto gamba. Il COVID-19 sta minacciando l'intera umanità, restiamo a casa ed evitiamo i contatti non necessari con gli altri. Ascoltate me, che l'ho vissuto in prima persona", il suo messaggio.