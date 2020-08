tmw L’Atalanta blinda Rosa, intesa triennale: a settembre incontro decisivo

L’Atalanta lavora anche per il futuro. E punta a blindare Alessio Rosa, attaccante classe 2003 considerato uno dei principali talenti. Ieri contatto con l’agente Diego Tavano per trovare un accordo su base triennale. Il giocatore era nel mirino di due squadre inglesi ma ha deciso di sposare il progetto Atalanta per cercare di diventare nel tempo un pilastro della Dea. A settembre l’incontro decisivo per formalizzare. Rosa-Atalanta, si lavora per continuare insieme...