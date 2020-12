tmw L'Atalanta è già operativa sul mercato. Quasi fatta per l'esterno Maehle del Genk

L'Atalanta, in attesa di risolvere il caso Papu Gomez, non resta a guardare sul mercato. Anzi. Il ds Giovanni Sartori è il più attivo sul mercato e dopo aver chiuso per l'estate per Viktor Kovalenko, che si libererà dallo Shakhtar Donetsk, ha chiuso per Joakim Maehle. Intesa col giocatore e a un passo anche quella col Genk. L'OM sembra battuto e arriverà un concorrente nuovo per Hans Hateboer sulla fascia destra. Così dovrebbe partire Cristiano Piccini per il quale non mancano certo le richieste. Al Genk dovrebbe andare una cifra tra gli 8 e i 10 milioni.