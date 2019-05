© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L'Atalanta, secondo le ultime indiscrezioni raccolte da TMW, ha chiesto informazioni al Napoli per Simone Verdi. Attaccante classe '92 arrivato in azzurro un anno fa per 25 milioni di euro, l'ex Bologna in questa stagione ha faticato a trovare un ruolo da protagonista, con 24 presenze e 3 reti nelle quattro competizioni giocate durante la stagione dagli uomini di Ancelotti.