L'Atalanta (per ora) sceglie la linea del silenzio: nessuna risposta ad Andrea Agnelli

L'Atalanta non risponde alle parole di Andrea Agnelli, presidente della Juventus che quest'oggi - durante il meeting organizzato dal Financial Times - ha parlato della Dea e del fatto che si stia giocando la Champions League, nonostante non abbia alcuna tradizione nella competizione: "Ho grande rispetto per quello che sta facendo l’Atalanta, ma senza storia internazionale e con una grande prestazione sportiva ha avuto accesso diretto alla massima competizione europea per club. È giusto o no?", ha detto il numero uno bianconero.

No comment - Parole che, per ora, l'Atalanta fa sapere di non voler commentare. La Dea sceglie la linea del silenzio, a pochi giorni dalla storica sfida contro il Valencia valida per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League.