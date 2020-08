tmw L'Atalanta si aggiunge all'Inter: richiesta per ritardare l'inizio del campionato

Non c'è solo l'Inter a chiedere alla Lega di Serie A di ritardare l'inizio del proprio campionato. Anche l'Atalanta, in virtù dei dieci giorni supplementari dovuti per preparare la final eight di Lisbona - in particolare la sfida contro il Paris Saint Germain - ha inoltrato una richiesta ufficiale per posticipare la prima partita della propria stagione. Anche perché a Zingonia, lunedì, rischiano di essere in pochissimi: tutti convocati in nazionale, solo Toloi, Gomez, Palomino, Sportiello, Rossi e forse Pessina (che recupera da un infortunio) sono sicuri di esserci.