TMW - L'ecuadoregno Porozo può sbarcare in Europa a parametro zero: il punto sul suo futuro

L'ecuadoregno Porozo può sbarcare in Europa a parametro zero: il punto sul suo futuro

Difensore classe 2000, già nel giro della nazionale maggiore dell'Ecuador e legato al Santos da un contratto in scadenza l'8 agosto. E' l'identikit di Jackson Porozo, statuario centrali di difesa di 192 centimetri che è finito nel mirino di diversi club europei e italiani.

Roma e Milan hanno annotato il nome di Porozo, che nelle ultime settimane ha rifiutato per tre volte il rinnovo messo sul piatto dal Santos perché pronto per il grande salto nel vecchio Continente. "La ricerca è appena partita e in Europa, insieme alla Dodici Sports Management di Marcelo Simonian coadiuvato in Italia dall'avvocato Gialloreto, ci siamo già attivati per trovare la giusta sistemazione. Non è ancora il momento giusto per parlare di trattative, ma sono tanti i club che lo cercano", ha detto ai nostri microfoni il suo procuratore Daniel Manouchehri.

Independiente del Valle e Manta i club in cui ha militato Porozo prima del trasferimento in Brasile, in un Santos che adesso il difensore ecuadoregno è pronto a lasciare: nel suo futuro c'è l'Europa, forse anche l'Italia.