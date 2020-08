tmw L'esonero di Liverani, Italiano, Corini e le panchine di Genoa, Lecce e Spezia. Il punto

La notizia arriva improvvisa, da Lecce: Fabio Liverani è stato esonerato dal club salentino. Una rottura non attesa, un comunicato arrivato nel pomeriggio e la formazione salentina ora alla ricerca di una nuova guida tecnica. E ora, Liverani? Partono subito i rumors di mercato e il pensiero corre subito al Genoa che è la panchina che deve ancora essere definita. Di fatto, Liverani è un nome che è sempre piaciuto al neo ds Faggiano e anche al presidente Preziosi. Ci sarebbero stati dei contatti indiretti tra le parti in Spagna, ma al momento quel che arriva da Genova è che ci sarebbe un'intesa trovata da tempo con Vincenzo Italiano. Che ora si gioca la Serie A nella finale di ritorno dei play-off con il suo Spezia contro il Frosinone ma il nome è caldo da tempo, anche se con l'eventuale promozione degli Aquilotti in A la notizia avrebbe certo più rilevanza. Un'altra ipotesi per il Grifone? Massimo Carrera, reduce dalle esperienze all'estero con Spartak Mosca e AEK Atene.

E il Lecce? La rottura tra le parti sarebbe stata improvvisa, soprattutto su questioni di staff. Ieri l'addio al medico del club, oggi però è stato esonerato anche Liverani. Dalla Puglia arrivano rumors sul nome di Eugenio Corini, nell'ultima stagione tra i tecnici del Brescia. E' una possibilità: il nuovo uomo mercato Pantaleo Corvino vuole un nome con cui puntare da subito al ritorno in A e per il progetto quello del tecnico di Bagnolo Mella sembra il nome perfetto.

E lo Spezia? Girandola di panchine. Dalla società di Volpi bocca cucita e pensiero esclusivamente a quella che sarà la gara contro il Frosinone. Però è chiaro che la dirigenza stia anche valutando un possibile dopo Italiano, se il tecnico dovesse davvero andare al Genoa. Chiaro: in caso di promozione, la società vorrebbe trattenere il tecnico e la situazione è ancora fluida. Resta da aspettare la sfida decisiva per la promozione, da lì la situazione sarà più chiara. Genoa, Spezia, Lecce. Tre panchine e tanti candidati. Dopo l'esonero di Liverani la situazione è senza dubbio meno semplice.