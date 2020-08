tmw L'Europa League ai tempi del Covid: pochissimi tifosi in piazza a Siviglia dopo 3-2 all'Inter

Nessun festeggiamento in pompa magna, almeno per ora. Come raccolto da TMW a Siviglia, sarebbero infatti pochissimi i tifosi biancorossi scesi in piazza in questi minuti per celebrare la vittoria della sesta Europa League dopo il 3-2 contro l'Inter.

In calce l'immagine di uno degli aficionados del club andaluso accorsi a Puerta de Jerez, nel rigoroso rispetto del protocollo anti-Coronavirus. Fin dagli scorsi giorni le autorità si erano d'altronde raccomandate di evitare assembramenti visti i gravi numeri della seconda ondata di COVID-19 in tutta la Spagna.