TMW - L'ex Barça Oscar Garcia: "Inter più riposata e obbligata alla vittoria"

Nel corso della lunga intervista rilasciata a TuttoMercatoWeb.com, l'ex giocatore e allenatore del Barcellona Oscar Garcia ha presentato così la sfida di Champions in programma questa sera a San Siro contro l'Inter: "Stasera mi aspetto una gara molto più complicata per il Barcellona rispetto a quella giocata al Camp Nou. L'Inter ha maggiore bisogno di punti rispetto ai blaugrana e non dimentichiamoci che, se Spalletti ha fatto turn-over contro il Genoa, Valverde ha invece deciso di non risparmiare i suoi titolarissimi nella vittoria di sabato contro il Rayo Vallecano".

Poco turn-over sì, ma in panchina potrebbe tornare un certo Leo Messi.

"Il Barcellona ha il miglior giocatore del mondo e questo è sempre un plus importante, in ogni competizione. Se la Champions fosse in formato Liga non ho dubbi che sarebbe il Barça a trionfare, ma con questa diversa struttura basta sbagliare una partita per essere eliminati".