TMW - L'ex presidente Pellegrini: "Rummenigge simbolo della mia Inter"

Fonte: dal nostro inviato, Alessandro Rimi

L'ex presidente dell'Inter, Ernesto Pellegrini, ha parlato di Karl-Heinz Rummenigge, durante il Festival dello Sport in corso di svolgimento a Trento. Queste le sue parole raccolte da TMW: "Quando si trattava di presentarsi da subito con un grande giocatore, pensai subito a lui. Un calciatore di livello mondiale, un uomo di grande umanità. Un simbolo della mia Inter, ancora oggi mi emoziona stargli vicino. Lo ringrazio per quello che ha fatto per i colori nerazzurri. La felicità alberga nei cuori dei grandi uomini e Kalle lo è. Portò Matthaus a casa mia con l’intenzione di convincermi ad acquistare pure lui. Lothar non volle venire subito, ma l’anno dopo firmò per noi. Mi chiedono tutt’ora come fece quella squadra a non vincere, forse un giorno svelerò davvero il perché".