TMW - L'ex tecnico di CR7: "Lo feci esordire io. Potessi averlo anche oggi..."

Intervistato in esclusiva da TMW, la leggenda del calcio rumeno Laszlo Boloni ha scherzato così sulla sua attualità in panchina ricordando il giorno in cui fece esordire Cristiano Ronaldo: "Ho girato tantissimi Paesi nella mia carriera, ho alzato diversi trofei e sono soddisfatto del mio cammino. In Belgio sono felice, siamo attualmente quarti in classifica e vogliamo provarci fino alla fine. A volte giochiamo bene, a volte meno bene. Magari, con un Cristiano Ronaldo in più, sarebbe tutto più semplice. Me ne basterebbe uno solo (ride, ndr)... Vado fiero e sono molto contento di averlo fatto esordire tra i professionisti quando ero alla guida dello Sporting CP", le parole del tecnico del Royal Antwerp (Anversa).

Laszlo Boloni, nel corso della sua lunga carriera, ha fatto scorta di successi sia da giocatore (tre campionati rumeni, due Coppe di Romania, una Coppa dei Campioni, una Supercoppa UEFA e una Coppa dei Balcani) che da allenatore (un campionato portoghese, una Coppa del Portogallo, una Supercoppa di Portogallo, un campionato belga, due Supercoppa del Belgio e una Coppa dei Campioni del Golfo), scrivendo senza alcun dubbio pagine di storia del calcio internazionale.