Dario Franco, allenatore che lanciò Paulo Dybala nel calcio professionistico con la maglia dell'Instituto de Cordoba nove anni fa, ha parlato anche del peso della maglia numero 10 della Juventus nell'intervista esclusiva concessa oggi a TMW: "Paulo non ha fatto rimpiangere i vari Platini, Baggio e Del Piero, ma non ha ancora raggiunto il livello di questi campioni e, proprio per questo motivo, dico che dovrà essere bravo a mantenere lo stesso rendimento per tanto tempo se vorrà raggiungere gli storici 10 della Juve. Deve farne ancora di strada...".

E Messi potrà mai raggiungerlo?

"Messi è irripetibile, ce n'è uno solo. Ma Dybala sta crescendo a dismisura e, nonostante sia ormai diventato un campione di caratura internazionale, resta sempre quel ragazzo umile che ho conosciuto nel 2011. Nel calcio conta anche l'uomo, non dimentichiamocelo mai".