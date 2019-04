TMW - L'ex Van 't Schip: "Genoa ti seguo sempre. Manca qualcosa per l'Europa"

Fonte: dal nostro inviato Andrea Piras

L’ex centrocampista di Ajax e Genoa John van't Schip ha fatto visita nella giornata odierna ai rossoblù al centro sportivo di Pegli parlando anche della sfida di Champions League fra i Lancierie la Juventus: “è la prima volta che torno qui da quando ho lasciato il Genoa. Sono stato una volta allo stadio quando si è giocata la partita per Gianluca Signorini, per il resto sono sempre tornato in Liguria, a Celle, per le vacanze con la famiglia. Seguo sempre i risultati del Genoa, meno le partite, domani sarà una gara molto importante contro il Napoli, una sfida dura contro una squadra che gioca bene. Salvezza? La squadra sta facendo bene da diversi anni anche se manca sempre quel passo in più per andare a giocarsi un posto in Europa”.

Su Ajax-Juventus: “L’Ajax sta giocando molto bene, ha di nuovo tanti giovani del vivaio molto validi a cui si sono aggiunti calciatori d’esperienza come Blind, Tadic e Schone. Se l’Ajax è in giornata può vincere contro chiunque, contro il Real Madrid hanno giocato benissimo e dovranno ripetersi con la Juventus se vorranno andare avanti”.

Su Cristiano Ronaldo: “Sta facendo bene, molti pensavano che dopo il Real e in un altro campionato potesse avere difficoltà. Ma Ronaldo non si discute, vuole sempre il massimo, aiutare la squadra a vincere. Bisognerà capire come sta dopo l’infortunio, perché non è mai facile tornare in campo specialmente in partite così importanti".

Sulla Champions League: “Penso che la Juventus abbia l’esperienza e le qualità per vincere la coppa in questa stagione, specialmente con un Ronaldo che ha dimostrato di essere ancora al top”.

Sul proprio futuro: “Io in Italia come allenatore? Ora sono qui in vacanza e non ci penso. Però tutto è possibile e in futuro magari ci sarà questa opportunità”.