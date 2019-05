TMW - L'Impact può aspettare, Palacio un altro anno in Serie A

© foto di Federico Gaetano

Rodrigo Palacio dovrebbe rimanere un’altra stagione al Bologna. Troppo forte il legame tra l’attaccante e la piazza da poterlo immaginare via in una stagione che punta al rilancio della gestione Saputo. I rumors lo davano vicino al Montreal Impact, ma l’appuntamento in MLS dovrebbe essere rimandato. Con la permanenza di Mihajlovic sulla panchina dei felsinei, e con l’obiettivo Europa in testa, dovrebbe essere Palacio uno dei perni dello spogliatoio del Bologna.