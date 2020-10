tmw L'Inter ha 6 positivi al Covid-19, il Milan 2. Scaroni: "Derby di sabato non è in discussione"

"Derby a rischio? Assolutamente no!". A dirlo il presidente del Milan Paolo Scaroni, il rappresentante del club rossonero nell'Assemblea di Lega in scena quest'oggi a Milano per decidere il futuro dei diritti tv.

L'Assemblea è ancora in corso, e ancora nessuna decisione è stata presa, ma il numero uno del Milan ci ha tenuto a precisare che la stracittadina di sabato non è in discussione, nonostante in questo momento l'Inter conti sei positivi al Covid-19 e il Milan due.