TMW - L'Inter irrompe su Almendra del Boca: sorpasso sul Napoli

Fonte: dal nostro inviato a Milano, Alessandro Rimi

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'Inter irrompe su Agustín Almendra del Boca Juniors. Novità raccolte da Tuttomercatoweb.com sul crack degli Xeneizes, centrocampista classe 2000. La società nerazzurra ha sorpassato il Napoli nella corsa al ragazzo: contatti per provare a prenderlo subito, il Boca vuole però l'obbligo che l'Inter non può garantire per il FFP. Può però bloccare il giocatore adesso con delle scritture private: affare da 21 milioni di euro complessivi, 7 per il prestito in estate e 13 per l'obbligo è la proposta più il 15% di tasse. Il Boca Juniors vuole però tenerlo un altro anno in Argentina e per questo i nerazzurri dovrebbero acquistarlo. La forbice c'è, la formula è oggetto di discussione tra le parti e in questa fase c'è sempre spazio per il rilancio del Napoli. Tra la serata di oggi e la giornata di domani, sono previsti nuovi contatti tra gli azzurri e il Boca per il rilancio.