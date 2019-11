TMW - L'interesse del Milan, il futuro di Demiral ed Emre Can: il punto

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Titolare e leader della Turchia, oggetto dei desideri di molti in estate. E oggi? Merih Demiral sta vivendo a Torino, sponda Juventus, mesi d'apprendistato. Chiuso da Leonardo Bonucci e da Giorgio Chiellini prima, da Matthijs de Ligt poi, il turco si gioca l'ultimo posto del turnover con Daniele Rugani, perché l'alternativa è essere oggi il quarto della lista. Poche presenze e poco minutaggio, è adesso da valutare quello che sarà il futuro del ragazzo.

Solo interessamento Non sono ancora da registrare incontri ufficiali e formali tra club e parti interessate. Però che Demiral sia un giocatore gradito al Milan, e che i rossoneri cerchino un rinforzo titolare nel reparto per giocarsi il posto con Andrea Romagnoli e Mateo Musacchio, non è un mistero. La dirigenza aveva inizialmente pensato a un nome di maggior esperienza come target, però considera Demiral quello ideale come investimento.

E la Juventus? Capitale tecnico ed economico del club, è innegabile che le riflessioni sulle proposte e le richieste ci saranno all'interno della dirigenza. In estate la richiesta era di 35 milioni, da capire quali saranno eventuali cifre a gennaio. Il Milan vorrebbe imbastire semmai una trattativa con una formula di prestito oneroso con riscatto fissato. E la Juventus? Occhio a Emre Can: perché a dispetto degli scenari passati, adesso il tedesco potrebbe rientrare nel progetto bianconero. Sarri potrebbe provarlo anche come centrale difensivo e schierarlo eventualmente come quarto in mezzo alla retroguardia. Reinserendolo anche in lista Champions.