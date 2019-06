TMW - L'Italia chiama Muriqi: Torino e Sassuolo sul kosovaro

Fonte: Daniel Uccellieri

In Italia c'è interesse intorno al nome di Vedat Muriqi, attaccante classe 1994 della Nazionale del Kosovo (16 presenze e 5 gol di cui 2 in Nations League) e del Rizespor, che quest'anno ha segnato 17 gol in 34 partite nel campionato turco, oltre ad aver fornito 8 assist. Lo stanno seguendo diversi club, tra cui Torino e Sassuolo. In Turchia c'è il Galatasaray su di lui, in Grecia piace all'Olympiakos.