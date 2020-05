tmw L’Italia riapre, Paolo Cannavaro: “Dai ristoranti ai negozi, ecco come funziona”

L’Italia riapre. Con le dovute precauzioni anti Covid-19, da oggi la nostra nazione ritrova il sorriso. Riaprono parrucchieri, ristoranti, bar, negozi e altre attività. Come si riparte dopo una pandemia? TuttoMercatoWeb lo ha chiesto a chi ha vissuto e continua a vivere alcune restrizioni, in Cina. Paolo Cannavaro, ex difensore di Napoli e Sassuolo, oggi collaboratore tecnico del Guangzhou, racconta intervistato per la rubrica “A tu per tu” le prime riaperture e lo stile di vita obbligati a convivere con il Coronavirus. “Ristoranti? Sei una persona libera, puoi fare la tua vita. Ovunque vai però devi compilare un foglio o scaricare l’applicazione dove dichiari che sei stato in quel determinato posto. Tramite i controlli risalgono alle frequentazioni. Palestra? Bisogna indossare le mascherine all’ingresso, poi in qualsiasi locale vai trovi l’igienizzante e ti misurano la temperatura corporea. In palestra dopo l’utilizzo degli attrezzi sei obbligato a disinfettarli e l’accesso è limitato ad un determinato numero di persone. Il barbiere? Si va per appuntamento con degli indumenti monouso dei quali poi bisogna spogliarsi. E ci si può sedere dopo che il posto viene sterilizzato”.