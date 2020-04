tmw L'Italia si allontana per Meunier del PSG: il Dortmund a un passo dal colpo

L'esterno belga del Paris Saint-Germain, Thomas Meunier, è a un passo dal Borussia Dortmund. In scadenza di contratto in estate, il giocatore par aver preso la decisione di non rinnovare a Parigi. Le trattative sembrano aver dato esito negativo e con la società giallonera, secondo quanto raccolto da Tuttomercatoweb.com, sarebbe ben più che vicino all'intesa. Il club tedesco ha provato a chiedere al Real Madrid la conferma ulteriore di Achraf Hakimi ma i Blancos hanno deciso di riportarlo a casa. Per questo l'accelerata per Meunier, tanto che sarebbe arrivata ai club italiani che lo avevano sondato in passato il messaggio che il futuro del belga è oramai praticamente deciso. Con Favre, a Dortmund.