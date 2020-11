tmw La Federazione Albanese in contatto con l'ASL Roma 2 per avere Kumbulla in Nazionale

L'Albania è in contatto diretto con l'ASL di Roma2 per avere Marash Kumbulla a disposizione il prima possibile. La Federazione albanese è disposta a far viaggiare il ragazzo in totale sicurezza e dunque ad organizzare un volo privato per andare in Italia a prendere il giocatore e sta parlando con le autorità per averlo a disposizione di Edy Reja per le gare contro Kazakistan e Bielorussia, decisive per il girone.

La volontà dell'ASL Le Federazione è in contatto con l'autorità e i contatti con Roma2 proseguono: per adesso le quarantene disposte sono fino al prossimo mercoledì, e per adesso non c'è l'intenzione di scioglierle. L'Albania vuole uno dei suoi perni e dei giocatori cardine come Kumbulla ma per adesso i viaggi Uefa sono bloccati.