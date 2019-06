TMW - La Fiorentina insiste per Viviano. Ma serve la cessione di Dragowski

Fonte: Niccolò Ceccarini

© foto di Federico Gaetano

La Fiorentina prosegue il pressing per provare a riportare Emiliano Viviano a casa. Il portiere, che ha terminato l'ultima stagione difendendo la porta della SPAL, è ancora di proprietà dello Sporting Lisbona, che però non dovrebbe opporre grande resistenza nel caso in cui la Viola decida di affondare: prima, però, deve partire Bartomej Dragowski