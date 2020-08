tmw La Fiorentina vuole riportare in viola Cristiano Piccini dal Valencia: il punto

La Fiorentina vuole rifarsi il look e pensa a colpi che abbiano già esperienza in grandi campionati e in Europa. Non solo: nel caso di Cristiano Piccini c'è anche il fatto d'esser nato a Firenze e cresciuto in Viola. Fattori che hanno fatto mettere il classe '92 fiorentina in testa alla lista dei desideri per l'esterno destro del club viola. Secondo quel che arriva dalla Spagna, però, la trattativa col Valencia non sarà facile: Javi Gracia , tecnico del club, vorrebbe tenere il giocatore ma la situazione economica non solida del Valencia potrebbe dare un vantaggio ai Viola. Che sperano di pescare un rinforzo importante per la destra, un prodotto del suo vivaio che dopo l'operazione ha recuperato al top anche fisicamente. In scadenza 2022, Piccini entra con forza nel mirino della Fiorentina.