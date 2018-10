TMW - La Florio-Bozzo, sinergia sul mercato sui giovani talenti

© foto di Federico De Luca

Nasce una nuova sinergia tra l’agente ed intermediario internazionale Avvocato Giuseppe Bozzo e l’agente Dott. Roberto La Florio, attuale procuratore di Tonali, giovanissimo talento del Brescia seguito da mezza Europa. La mission sarà quella di scovare, valorizzare, preparare e assistere le nuove leve italiane in un momento storico complesso per il nostro calcio. Nasce così l’assist, il segnale, il ‘perché’ di questa nuova alleanza. Contribuire - anche se in minima parte - alla ‘rinascita’ del calcio in Italia. I giocatori del nuovo millennio, saranno quindi ‘il focus’ della collaborazione che potrà contare sull’esperienza di Beppe Bozzo, e Roberto La Florio, tra i più attenti talent scout italiani. A partire dai primi di dicembre sarà inaugurata la nuova sede nel cuore di Milano.