TMW - La Juve e il futuro di Rugani: giornata di incontri. Chelsea alla finestra

Fonte: In collaborazione con Alessandro Rimi

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Daniele Rugani tra le sirene del Chelsea e la fiducia della Juventus. Giornata di incontri in quel di Milano, protagonisti Fabio Paratici e Davide Torchia, rispettivamente ds del club bianconero e agente del giovane difensore centrale. Torchia e Paratici si sono incontrati dopo pranzo a Palazzo Parigi, dove la Juve fa casa base nei giorni di mercato: i due si sono allontanati per un’ora e mezza, poi sono rientrati, sempre in compagnia, prima del congedo, avvenuto una mezz’ora fa. Sul tavolo, ovviamente, il futuro di Rugani: le sirene della Lazio sembrano definitivamente allontanate, ma alla finestra c’è il Chelsea. Che potrebbe accelerare con l’arrivo di Maurizio Sarri in panchina: ieri il suo agente era a Milano con Fali Ramadani, che sta curando il passaggio a Stamford Bridge dell’allenatore toscano. Destini incrociati? Le vie del mercato sono infinite: la Juventus finora non ha mai dato segnali di volersi privare di Rugani, ma gli incontri di oggi, che siano per parlare di un addio o di un rinnovo (l’ultimo è arrivato a fine 2016, il contratto è in scadenza nel 2021) certificano che qualcosa bolle in pentola.